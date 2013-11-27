Надоели депрессия, тлен и безысходность? Поможет бессонница

Их задачей стояло найти способ лечения депрессии, при этом не применяя таблеток, гипноза и иных терапий. Оказалось, если прерывать сон, то изменения в распорядке дня положительно сказываются на участках мозга, регулирующих когнитивные и эмоциональные функции.

То есть если засыпать вечером, а просыпаться во второй половине ночи, то депрессия отступит. Это связано с сознательным прерыванием сна, ведущим к реорганизации связующего узла в мозге.