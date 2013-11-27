«УХ-ТЫ!». Минута разговора – 1 копейка

«УХ-ТЫ!» - это тариф без абонентской платы с единой стоимостью звонков на номера всех операторов Свердловской области. Пользователи нового тарифа смогут не думать о стоимости разговоров, а полностью посвятить себя предновогодним хлопотам, ведь звонок на любые номера будет стоить всего 1 копейку за минуту.

1 копейка за минуту – это рекордно низкая цена для звонков на номера любых операторов. Согласно условиям тарифа первая минута каждого разговора, также как и все соединения после 31-ой минуты в день будут стоить 1 рубль 35 копеек за минуту.

Обращаем ваше внимание, что срок подключения и переходов на тариф ограничен до 28 февраля 2014 года. Традиционно все пользователи тарифа «УХ-ТЫ!» смогут общаться «за копейки» до момента самостоятельного перехода на другой тариф.

Подключиться к тарифу «УХ-ТЫ!» можно в любом офисе и на точках продаж компании МОТИВ, а перейти – с помощью USSD-сервиса, набрав с телефона *104*60# и клавишу вызова.