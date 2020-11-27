Group-IB представила собственные технологии для охоты на хакеров

На прошедшей в этом году конференции по кибербезопасности CyberCrimeConи2020 компания представила систему Threat Intelligence&Attribution. Эксперты отметили, что она не имеет аналогов. В системе хранятся сведения не только о хакерах, но и об их связях. Здесь содержатся домены, IP-адреса и другие важные сведения за последние 15 лет, даже те, которые злоумышленники пытались удалить. Система помогает не только предотвратить угрозу, но и вычислить стоящих за ней лиц.