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29 декабря в Нижнем Тагиле откроется автомобильный ледовый городок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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29 декабря в Нижнем Тагиле откроется автомобильный ледовый городок

27 декабря 2010, 12:04Общество
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