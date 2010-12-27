29 декабря в Нижнем Тагиле откроется автомобильный ледовый городок

Автомобильная тематика была выбрана в связи с 125-летием автомобильноготранспорта, сообщили TagilCity.ru вуправлении культуры.

29 декабря перед открытием городской ёлки и ледового городка состоитсяпарад Дедов Морозов. В 16.30 Деды Морозы пройдут по проспекту Строителейот школы № 64до Театральной площади. В 17:00 начнется открытие городскойёлки.

Ёлка на Театральной площадиуже наряжена, а вот работа над скульптурамипродолжится и в день открытия городка, сообщили представители управления культуры. Однако большая часть работ проведена, всекоммуникации подведены.

В течение новогодних каникул на театральной площади будут проходитьмассовые представления. 3-его, 4-ого, 5-ого января пройдут по два представления вдень: в 14.00 и 17.00. 6-ого и 8-ого января праздники состоятся в 14.00, а вРождество и Старый Новый год – в 17.00.

В других городах Свердловской области ледовые городки будут посвящены50-летию первого полета Юрия Гагарина в космос. Такие городки появятся вЕкатеринбурге, Алапаевске, Ревде.