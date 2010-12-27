ДТП с участием более 100 автомобилей произошло в Китае

В понедельник около восьми часов утра на скоростном шоссе в южнойкитайской провинции одновременно столкнулись более 100 автомобилей.Причиной аварии стал большегрузный автомобиль. Грузовик врезался взаправочную станцию, ехавшие вслед за ним авто резко затормозили. Нивзрыва, ни возгорания бензина не произошло, передают местные СМИ.