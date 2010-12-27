ДТП с участием более 100 автомобилей произошло в Китае
27 декабря 2010, 08:31Общество
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Не менее пяти человек погибли в результате ДТП в южной китайской провинции Гуйчжоу, более 20 остаются заблокированными в искореженных машинах.
В понедельник около восьми часов утра на скоростном шоссе в южнойкитайской провинции одновременно столкнулись более 100 автомобилей.Причиной аварии стал большегрузный автомобиль. Грузовик врезался взаправочную станцию, ехавшие вслед за ним авто резко затормозили. Нивзрыва, ни возгорания бензина не произошло, передают местные СМИ.
Спасатели принимают меры к извлечению заблокированных в машинахводителей и пассажиров и оказанию помощи пострадавшим, сообщает «Интерфакс».
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