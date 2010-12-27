Небольшое потепление ожидает нас в ближайшие дни
27 декабря 2010, 18:57ОбществоОльга
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Небольшое потепление ожидает нас в ближайшие дни. В выходные дни в большинстве районов Урала стояла умеренно морозная погода, без существенных осадков.
Минувшей ночью вхождение в наш регион арктического антициклона привело кусилению мороза до -25,-30. В ближайшие сутки через территорию соседнейЧелябинской области пройдет небольшой быстрый циклон. Он принесёт вбольшинство районов Урала снег, сообщает Свердловской Гидрометцентр.Ночью потеплеет до -15,-20°, днем до-10,-15°.
В северной половинеСвердловской области влияние циклона будет слабым. Снег будетнезначительным, смягчение мороза несущественным.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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