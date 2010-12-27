Небольшое потепление ожидает нас в ближайшие дни

Минувшей ночью вхождение в наш регион арктического антициклона привело кусилению мороза до -25,-30. В ближайшие сутки через территорию соседнейЧелябинской области пройдет небольшой быстрый циклон. Он принесёт вбольшинство районов Урала снег, сообщает Свердловской Гидрометцентр.Ночью потеплеет до -15,-20°, днем до-10,-15°.