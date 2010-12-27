Среднюю зарплату на УВЗ собираются поднять до 23,5 тысяч
Среднюю зарплату на УВЗ собираются поднять до 23,5 тысяч. Руководство корпорации «Уралвагонзавод» подвело итоги 2010 года и поставило задачи на 2011.
Генеральный директор предприятия Олег Сиенко заявил, что в целомуходящий год стал успешным для УВЗ. Чистая прибыль компании составила 10млрд рублей. Заместитель генерального директора по экономике и финансамРуслан Кондрашов отметил, что в этом году был достигнут рост заработнойплаты, которая в декабре на «Уралвагонзаводе» превысила 22 000 рубелей.В следующем же году средняя заработная плата по корпорации должна бытьне менее 23 500 рублей.
В 2010 году произведено почти 20 000единиц подвижного состава, а плановый ориентир в наступающем году – неменее 24 000 единиц. Со следующего года вагоны будут производится такжена омской площадке корпорации, отмечает пресс-служба Уралвагонзавода.
На совещании также отмечено, что гособоронзаказ 2011 года в денежномвыражении не уменьшился, а оборонзаказ этого года предприятие выполнилоточно в срок.
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