Среднюю зарплату на УВЗ собираются поднять до 23,5 тысяч

Генеральный директор предприятия Олег Сиенко заявил, что в целомуходящий год стал успешным для УВЗ. Чистая прибыль компании составила 10млрд рублей. Заместитель генерального директора по экономике и финансамРуслан Кондрашов отметил, что в этом году был достигнут рост заработнойплаты, которая в декабре на «Уралвагонзаводе» превысила 22 000 рубелей.В следующем же году средняя заработная плата по корпорации должна бытьне менее 23 500 рублей.