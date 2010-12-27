Уральские учёные изобрели энергоэффективный уличный светильник
Учёные Уральского государственного университета изобрели уникальный светодиодный светильник, в несколько раз более экономичный, чем обычный уличный фонарь.
Идея проста: соединить светодиод и вентилятор от компьютера. Каксообщает Накануне.RU, в настоящий момент готовится выпуск пробной партиисветильников. В стандартных светильниках диоды нагреваются. Поэтомудиоды принято размещать друг от друга на больших расстояниях. Применив систему теплового регулирования, учёные снизилисебестоимость за счёт уменьшения габаритов светильников, количестванеобходимых материалов. Время работы уральских светильников составит 50тыс. часов, при этом они будут в несколько раз более экономичны, чеманалоги.
Изобретатели планируют заинтересовать своей продукциейгородские муниципалитеты области и выйти на всероссийский рынок. Пословам изобретателя из УрГУ Валерия Кисеева, он оценивается цифрой около18 млн светильников в год.
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