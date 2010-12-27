Уральские учёные изобрели энергоэффективный уличный светильник

Идея проста: соединить светодиод и вентилятор от компьютера. Каксообщает Накануне.RU, в настоящий момент готовится выпуск пробной партиисветильников. В стандартных светильниках диоды нагреваются. Поэтомудиоды принято размещать друг от друга на больших расстояниях. Применив систему теплового регулирования, учёные снизилисебестоимость за счёт уменьшения габаритов светильников, количестванеобходимых материалов. Время работы уральских светильников составит 50тыс. часов, при этом они будут в несколько раз более экономичны, чеманалоги.