О. Сиенко: УВЗ планирует выйти в мировые лидеры машиностроения

Председатель Совета директоров Евгений Школов в своём выступлении отметил, что за год удалось добиться позитивных результатов по многим направлениям, и сказал, что государство и в дальнейшем будет поддерживать корпорацию в её развитии.

В 2011 году было заключено 18 контрактов по гособоронзаказу на сумму 8,2млрд. рублей, которые на сегодняшний день полностью выполнены, сообщил первый заместитель генерального директора Владимир Шмаков. На 2012 год планируется увеличение суммы контрактов.

Серьезных результатов добилась корпорация и в производстве железнодорожной техники. На Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле 22 декабря сошёл с конвейера 25000 вагон, произведенный в этом году. Это максимальный уровень производства за все годы существования завода. На сегодня корпорация практически полностью законтрактовала 2012 год, заключены долгосрочные договора с ПГК, ВГК до 2015 года.

Среди задач на 2012 год — сохранение объёмов производства крупного вагонного литья, увеличение объёмов производства среднего литья.

Чистая прибыль общества за 2011 год составит порядка 10 млрд рублей при выручке от товаров и услуг в размере 90 млрд. рублей, сообщил заместитель генерального директора по экономике и финансам Руслан Кондрашов.

В заключительном слове генеральный директор «УВЗ» Олег Сиенко сказал, что перед корпорацией стоят крупномасштабные задачи, среди которых вхождение «УВЗ» в лидеры среди глобальных машиностроительных компаний мира.

Мы поставили цель постоянного динамичного развития и следуем этой цели втечение последних лет. В следующем году мы должны сохранить набранный темп отметил Сиенко.

Совет директоров корпорации утвердил предварительные итоги работы за 2011 год и принял консолидированный бюджет на 2012-2014 годы.

Фото предоставлено пресс-службой УВЗ