В поддержку «Единой России» митинговали законно – организаторы
Напомним, 24 декабря во многих российских городах снова прошли митинги против фальсификации результатов декабрьских выборов. В Нижнем Тагиле, напротив, около двух тысяч рабочих вышли на митинг в поддержку правящей партии «Единая Россия».
По слухам, рабочие вышли митинговать в выходной день не столько по своейволе, сколько по указке начальства и за дополнительные бонусы –например, отгулы. К тому же, возникают сомнения в том, что митинг вообщебыл санкционирован и в администрацию было подано уведомление о егопроведении.
Организаторы митинга, Уралвагонзавод и нижнетагильское отделение партии«Единая Россия», говорят, что мероприятие было согласовано. В городском отделении правящей партии нам сообщили, что информация омитинге была отправлена в администрацию заранее, но уточнили, чтосогласованием занимались организаторы мероприятия с УВЗ.
Кроме того, тагильчане были оповещены о митинге через СМИ. Через какие именно, в отделении «ЕдинойРоссии» нам пояснить не смогли.
В пресс-службе УВЗ отметили, что митинг был согласован, но кем и когда,не уточнили. Информацию о добровольно-принудительном характере участия вмероприятии прокомментировать также не смогли.
На каком основании в Нижнем Тагиле прошел несанкционированный митинг ипочему его организаторов не привлекли к административнойответственности, общественный деятель Егор Бычков намерен узнать вобластной прокуратуре. На днях общественник планирует отправить введомство заявление.
© Ольга Орехова TagilCity.ru