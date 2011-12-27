В поддержку «Единой России» митинговали законно – организаторы

По слухам, рабочие вышли митинговать в выходной день не столько по своейволе, сколько по указке начальства и за дополнительные бонусы –например, отгулы. К тому же, возникают сомнения в том, что митинг вообщебыл санкционирован и в администрацию было подано уведомление о егопроведении.

Организаторы митинга, Уралвагонзавод и нижнетагильское отделение партии«Единая Россия», говорят, что мероприятие было согласовано. В городском отделении правящей партии нам сообщили, что информация омитинге была отправлена в администрацию заранее, но уточнили, чтосогласованием занимались организаторы мероприятия с УВЗ.

Кроме того, тагильчане были оповещены о митинге через СМИ. Через какие именно, в отделении «ЕдинойРоссии» нам пояснить не смогли.

В пресс-службе УВЗ отметили, что митинг был согласован, но кем и когда,не уточнили. Информацию о добровольно-принудительном характере участия вмероприятии прокомментировать также не смогли.

На каком основании в Нижнем Тагиле прошел несанкционированный митинг ипочему его организаторов не привлекли к административнойответственности, общественный деятель Егор Бычков намерен узнать вобластной прокуратуре. На днях общественник планирует отправить введомство заявление.