В Японии разработали противоугонное кресло, опознающее хозяина по «пятой точке»

Как сообщает Autonews. в автокресло вмонтировано 360 датчиков, измеряющих уровень давления. Эти данные запоминаются, после чего автовладелец может не бояться, что его автомобиль угонят: при несовпадении веса и габаритов автомобиль просто не заведется.

Как оказалось, область контакта с сиденьем и распределение веса - данные почти уникальные. Японцы утверждают, что точность идентификации составляет 98%. Так что даже если угонщик выберет автомобиль, владелец которого обладает ростом и весом, схожими с его собственными, шансы на успех очень невелики.