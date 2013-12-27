Сегодня – открытие главной ёлки Нижнего Тагила! (ФОТО)
27 декабря 2013, 12:30Общество
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Тагильчане, которые сегодняшним утром ехали на работу, уже успели заметить, какая красота расположилась на главной площади Нижнего Тагила. Потрясающе оформленный городок, уникальная подсветка, «ледяное» разнообразие, но самое главное – оригинально украшенная Новогодняя ёлка.
Кстати, в паблике «Типичный Тагильчанин» пользователи и админы уже вовсю делятся своими впечатлениями от увиденного. Все в голос отмечают, что давно наш город не был так украшен. И это на самом деле так. Кстати, проспект Строителей тоже очень красиво украсили.
Итак, открытие главной ёлки, напоминаем, состоится сегодня в 17:30. Пресс-служба Администрации города также сообщает, что в 17:00 у КДК «Современник» начнется городской Новогодний парад Дедов Морозов.
Всех тагильчан приглашают на это, безусловно, незабываемое мероприятие! Представляете, сколько замечательных снимков можно будет сделать со всей этой красотой?
Фотографии с паблика «Типичный Тагильчанин»
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