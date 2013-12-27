Сегодня – открытие главной ёлки Нижнего Тагила! (ФОТО)

Кстати, в паблике «Типичный Тагильчанин» пользователи и админы уже вовсю делятся своими впечатлениями от увиденного. Все в голос отмечают, что давно наш город не был так украшен. И это на самом деле так. Кстати, проспект Строителей тоже очень красиво украсили.