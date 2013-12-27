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Сегодня – открытие главной ёлки Нижнего Тагила! (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня – открытие главной ёлки Нижнего Тагила! (ФОТО)

27 декабря 2013, 12:30Общество
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