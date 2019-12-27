В Нижнем Тагиле 700 полицейских будут обеспечивать порядок в новогодние праздники

Дежурные наряды будут нести патруль вблизи мест проведения массовых мероприятий и рядом с ледовыми городками. В Рождество безопасность горожан будет обеспечиваться также на территориях церквей и храмов.

Охрана общественного порядка будет проводится совместно с бойцами Росгвардии и сотрудниками частных охранных организаций. Особое внимание направят на антитеррористическую безопасность объектов празднования, своевременное реагирование на тревожные сообщения, а также максимальное использование возможностей систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город».