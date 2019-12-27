В Нижнем Тагиле 700 полицейских будут обеспечивать порядок в новогодние праздники
Сегодня, 16:33ОбществоФото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
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Более 700 сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность тагильчан в праздничные каникулы. Об этом на оперативном совещании рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник Александр Зверев, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Дежурные наряды будут нести патруль вблизи мест проведения массовых мероприятий и рядом с ледовыми городками. В Рождество безопасность горожан будет обеспечиваться также на территориях церквей и храмов.
Охрана общественного порядка будет проводится совместно с бойцами Росгвардии и сотрудниками частных охранных организаций. Особое внимание направят на антитеррористическую безопасность объектов празднования, своевременное реагирование на тревожные сообщения, а также максимальное использование возможностей систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город».
Всего в новогодние каникулы в Нижнем Тагиле запланировано около 150 праздничных мероприятий, в которых, по предварительным данным, примут участие 52 тысячи горожан.
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