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Минтруда России разрешило мигрантам занимать 12 руководящих должностей в торговле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минтруда России разрешило мигрантам занимать 12 руководящих должностей в торговле

28 января 2014, 16:45ОбществоЕвгения
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