Минтруда России разрешило мигрантам занимать 12 руководящих должностей в торговле

Почти для всех должностей условием для принятия на работу станет наличие высшего образования и опыт работы в указанной специальности не менее 5 лет. Однако для заведующих складом достаточно диплома о среднем профессиональном образовании и стажа не менее года или среднее образование и опыт работы три года.