Минтруда России разрешило мигрантам занимать 12 руководящих должностей в торговле
28 января 2014, 16:45ОбществоЕвгения
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Из приказа министерства труда РФ, который в «Российской газете», следует, что иностранцам теперь можно работать генеральным и финансовым директором, быть заместителями директоров, управлять персоналом, занимать должность товароведа, работать менеджерами, а так же заведующими отделов, секций, складов и лабораторий.
Почти для всех должностей условием для принятия на работу станет наличие высшего образования и опыт работы в указанной специальности не менее 5 лет. Однако для заведующих складом достаточно диплома о среднем профессиональном образовании и стажа не менее года или среднее образование и опыт работы три года.
Напомним, раньше для мигрантов, которые имели статус высококвалифицированных специалистов, подобных требований не было. Подтверждения требовались только для сотрудников, чья зарплата составляла более 2 миллионов рублей в год.
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