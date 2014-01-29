Подержанные машины в РФ оказались вдвое популярнее новых
В 2013 году россияне приобрели 5,636 миллиона подержанных автомобилей, что на четыре процента больше по сравнению с показателем 2012 года. При этом за аналогичный период в стране было реализовано 2,61 миллиона новых машин на сумму 69 миллиардов долларов. Соответствующие данные привели специалисты компании PricewaterhouseCoopers.
Эксперты отметили, что с 2010 года объем рынка подержанных автомобилей увеличился почти в полтора раза. Из 5,636 миллиона машин с пробегом, проданных в России в прошлом году, 62 процента пришлись на иномарки. При этом доля официальных дилеров на вторичном рынке составляет лишь четыре процента.
В PricewaterhouseCoopers также выяснили, что Центральный федеральный округ стал крупнейшим локальным рынком подержанных машин. Здесь за год было продано 25,4 процента всех автомобилей с пробегом. Второе место по этому показателю занимает Уральский ФО, а третье – Сибирский ФО. Последнее место с долей 4,6 процента досталось Северному Кавказу.
В Москве в 2013 году было продано около полумиллиона подержанных машин. Из них с долей в 10,6 процента первое место занимает продукция «АвтоВАЗа». Вторая строчка досталась Ford (6,1 процента), а «Топ-3» вторичного рынка столицы замкнули автомобили марки Nissan (5,9 процента). Более 87 процентов подержанных машин, продаваемых в Москве, являются иномарками, а 60 процентов покупаются в столице для последующей отправки в другие регионы.
В PricewaterhouseCoopers добавили, что наиболее востребованными автомобилями на вторичном рынке России являются иномарки не старше пяти лет.
В июне 2013 года сообщалось, что самой популярной моделью на российском рынке подержанных машин является Lada 2107. С января по май прошлого года «семерку» купили 85 тысяч 499 человек. Наиболее востребованной иномаркой с пробегом стала «Тойота» Corolla. Японскую модель приобрели за отчетный период 49 тысяч 791 раз.