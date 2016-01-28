Тагильчанка Татьяна Юдникова отпраздновала 95-й юбилей

Долгожителям всегда задают один вопрос: в чем же секрет?! Как будто есть какой-то универсальный рецепт, который можно приложить и к собственной судьбе. Но, все-таки, у большинства из тех, кому перевалило за 80, а они по-прежнему полны энергии и желания делиться ею с окружающими, много общего: с юности трудились, занимались физкультурой, шли по жизненному пути с открытым сердцем и оптимизмом.

Все это можно сказать и о Татьяне Юдниковой. В поселке Старатель ее знают все – от мала до велика. Кто постарше, помнят ее как замечательную медсестру, которая всегда выслушает и даст профессиональный совет.

Сейчас на телевидении Елена Малышева консультант по здоровью, а у нас такой Малышевой в свое время была Юдникова с улыбкой вспоминают жители.

Ученики школы №25 и воспитанники детских садов знакомы с Татьяной Павловной по многочисленным встречам, где она делится воспоминаниями о войне. Старшеклассники, вдохновленные рассказами, даже написали и защитили на научно-практической конференции исследовательский проект. Не случайно юбилейные торжества устроили именно в школе, а ребята подготовили для именинницы творческие номера. Здесь же Юдниковой весной вручали и медаль к 70-летию Победы.

Сейчас много рассуждают о патриотическом воспитании подрастающего поколения. Но слова не всегда достигают цели. А вот Татьяна Павловна Юдникова – человек, знакомство с которым действительно может заставить пересмотреть жизненные ориентиры и приоритеты. Как отметил депутат городской Думы Владимир Антонов, после встречи с ней на душе становится теплее.

В 1940 году, после окончания фельдшерской школы, 19-летняя Таня по распределению была направлена в Пермь. В октябре 1943-го девушка оказалась на фронте. С полевым госпиталем дошла до Венгрии, Победу встретила в Будапеште. Спасла сотни жизней, постоянно рискуя собственной. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», знаком «Отличник санитарной службы».

В Нижний Тагил вернулась в 1957 году с мужем Сергеем. Его, красавца-летчика, она лечила в военном санатории в Бадене. В 1946 году поженились, вырастили двух дочерей и сына. Николай работал в системе ГРУ, участвовал в двух чеченских кампаниях.

В мирной жизни Татьяна Юдникова не изменила своему призванию: помогала людям, трудилась медсестрой. Сейчас она - одна из самых активных участниц общественной организации «Память сердца». Как и раньше, не любит сидеть без дела. Интересуется абсолютно всем, включая политические передачи: болит душа за родную страну. Кроме того, Юдникова – лучший читатель в поселковом филиале центральной городской библиотеки. До сих пор читает и вышивает без очков.