128 ветеранов Свердловской области улучшат свои жилищные условия в 2018 году
28 января, 10:05Общество
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Ветераны боевых действий и инвалиды Свердловской области в 2018 году заселятся в новые квартиры и получат денежные выплаты.
22 свердловских ветерана в 2018 году получат квартиру по договору соцнайма, а 106 будут назначены денежные выплаты для улучшения жилищных условий.
Всего из областного бюджета в этом году планируется выделить 84,3 млн рублей, которые будут направлены на решение жилищного вопроса ветеранов боевых действий и инвалидов. 65,5 млн рублей будут потрачены на единоразовые денежные выплаты ветеранам, вторая часть субвенции в размере 18,8 млн рублей предназначена для улучшения жилищных условий инвалидов.
В прошедшем 2017 году единовременную денежную выплату для улучшения условий проживания получили 111 ветеранов, сообщает «Областная газета».
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