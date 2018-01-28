128 ветеранов Свердловской области улучшат свои жилищные условия в 2018 году

22 свердловских ветерана в 2018 году получат квартиру по договору соцнайма, а 106 будут назначены денежные выплаты для улучшения жилищных условий.

Всего из областного бюджета в этом году планируется выделить 84,3 млн рублей, которые будут направлены на решение жилищного вопроса ветеранов боевых действий и инвалидов. 65,5 млн рублей будут потрачены на единоразовые денежные выплаты ветеранам, вторая часть субвенции в размере 18,8 млн рублей предназначена для улучшения жилищных условий инвалидов.