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128 ветеранов Свердловской области улучшат свои жилищные условия в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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128 ветеранов Свердловской области улучшат свои жилищные условия в 2018 году

28 января, 10:05Общество
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