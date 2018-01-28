Замёрзшая дверь дома в Красноуральске «взяла в заложники» местных жителей (ФОТО)

26 января жители одного из домов на улице И. Янкина, 1 в Красноуральске не смогли покинуть подъезд из-за примёрзшей двери. Температура воздуха опустилась ниже 30 градусов и дверь, покрытая испарениями от трубы водоснабжения, примёрзла намертво.

Как сообщает Ura.ru, несколько месяцев назад в трубе водоснабжения произошла протечка. В доме нет подвального помещения, и весь конденсат оседает на входной двери. Управляющая компания исправлять протечку не спешит, сообщают жители подъезда. Каждые сильные заморозки выйти из подъезда невозможно.

Журналисты обратились в управляющую компанию, которая обслуживает дом на улице И. Янкина, 1, но получить комментарии по ситуации с замерзающей дверью не удалось.

Фото: Ura.ru