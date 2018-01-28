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Замёрзшая дверь дома в Красноуральске «взяла в заложники» местных жителей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Замёрзшая дверь дома в Красноуральске «взяла в заложники» местных жителей (ФОТО)

28 января, 11:05Общество
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