Замёрзшая дверь дома в Красноуральске «взяла в заложники» местных жителей (ФОТО)
28 января, 11:05Общество
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Жители одного из домов Красноуральска оказались заложниками погоды и бездействия местных чиновников.
26 января жители одного из домов на улице И. Янкина, 1 в Красноуральске не смогли покинуть подъезд из-за примёрзшей двери. Температура воздуха опустилась ниже 30 градусов и дверь, покрытая испарениями от трубы водоснабжения, примёрзла намертво.
Как сообщает Ura.ru, несколько месяцев назад в трубе водоснабжения произошла протечка. В доме нет подвального помещения, и весь конденсат оседает на входной двери. Управляющая компания исправлять протечку не спешит, сообщают жители подъезда. Каждые сильные заморозки выйти из подъезда невозможно.
Журналисты обратились в управляющую компанию, которая обслуживает дом на улице И. Янкина, 1, но получить комментарии по ситуации с замерзающей дверью не удалось.
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Фото: Ura.ru
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