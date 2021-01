Калининградская фирма «Союз» помогла замять дело Торбы

Артема Торбу, которого подозревают в незаконном обогащении и растратах, суд признал банкротом.

Есть подозрения, что закрытию громкого уголовного дела способствовали связи топ-менеджера корпорации «Союз», ведь именно там трудоустроен отец бизнесмена, экс-вице-премьер в правительстве Калининградской области Александр Торба. Об этом пишут «Новые известия». Выгодную схему Торба-младший разработал несколько лет назад. Управляя ООО «Торговый дом «Невский», предприниматель выдал особому человеку фиктивную доверенность на льготный кредит в Фонде микрофинансирования Калининградской области. Данной процедуре нужно было придать вид законности. Для этого Артем создал видимость наличия у компании залогового имущества. Он убедил руководителей ООО «Олимп» и ООО «Актив» заключить с его фирмой фиктивные договоры на поставку оборудования. Благодаря этой схеме Торба-младший заработал более двух миллионов рублей. Но деньги исчезли неизвестно куда. В 2018 году против Артема было возбуждено уголовное дело за растрату. Следствие вело УФСБ России по региону. На следующий день после задержания отец предпринимателя, министр по внутренней политике правительства Калининградской области Александр Торба написал заявление об отставке. Торба-младший вышел под подписку о невыезде через год. Тогда же Александр Торба занял пост в корпорации «Союз». Данная структура занимается производством продукции для пищевой промышленности. Новая работа принесла бывшему политику много пользы: есть неофициальные сведения, что связи учредителя «Союза» Сергея Васильева в правоохранительных органах позволили замять уголовное дело против Торбы-младшего. Подтвердить эти данные пока не получается. Однако авторитет Торбы и его партнеров косвенно доказал калининградский арбитраж. В 2020 году в Ленинградский районный суд Калининграда поступили иски от трех крупных банков. Финансовые организации требовали взыскать с Артема Торбы 4,3 миллиона рублей. В конце концов, Арбитраж признал бизнесмена банкротом. Вынесенный вердикт сразу решил все его проблемы. Куда же пропали деньги? По сведениям ЕГРЮЛ, Торба-младший уже не числится учредителем ООО «Фрозен Феллоус». Структуру возглавила некая Оксана Торба. Срок реализации имущества Артема, обозначенный судом, заканчивается 14 июня. Но уже ясно, что к этому времени все имущество Торбы-младшего будет переписано на доверенных лиц. Вот так связи влиятельного семейства позволяют избегать любых последствий и даже громких уголовных дел.

