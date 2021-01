Мэрия уральского города подарила ветеранам сертификаты в магазины другого города

В Краснотурьинске администрация подарила ветеранам-блокадницам сертификаты в магазин «Кировский», ближайший из которых находится почти в 40 километрах.

27 января администрация Краснотурьинска поздравила пенсионерок, которые являются ветеранами Великой отечественной войны. Они пережили блокаду Ленинграда, сообщает пресс-служба мэрии. Галине Коростиной, Марине Амосовой и Валентине Замазкиной подарили сертификаты на 1,5 тысячи рублей в магазин «Кировский». Photo: пресс-служба администрации Краснотурьинска Пользователи в социальных сетях начали возмущаться. Поводом послужило то, что ближайший «Кировский» находится в городе Серов, в 37 километрах от Краснотурьинска, пишет «КП-Екатеринбург». В пресс-службе муниципалитета пообещали прокомментировать ситуацию позже.

