Мэрия уральского города подарила ветеранам сертификаты в магазины другого города

Мэрия уральского города подарила ветеранам сертификаты в магазины другого города

Сегодня, 12:59ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Краснотурьинске администрация подарила ветеранам-блокадницам сертификаты в магазин «Кировский», ближайший из которых находится почти в 40 километрах.

27 января администрация Краснотурьинска поздравила пенсионерок, которые являются ветеранами Великой отечественной войны. Они пережили блокаду Ленинграда, сообщает пресс-служба мэрии.

Галине Коростиной, Марине Амосовой и Валентине Замазкиной подарили сертификаты на 1,5 тысячи рублей в магазин «Кировский».

Photo:пресс-служба администрации Краснотурьинска

Пользователи в социальных сетях начали возмущаться. Поводом послужило то, что ближайший «Кировский» находится в городе Серов, в 37 километрах от Краснотурьинска, пишет «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе муниципалитета пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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