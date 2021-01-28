Мэрия уральского города подарила ветеранам сертификаты в магазины другого города

27 января администрация Краснотурьинска поздравила пенсионерок, которые являются ветеранами Великой отечественной войны. Они пережили блокаду Ленинграда, сообщает пресс-служба мэрии.
Галине Коростиной, Марине Амосовой и Валентине Замазкиной подарили сертификаты на 1,5 тысячи рублей в магазин «Кировский».
Пользователи в социальных сетях начали возмущаться. Поводом послужило то, что ближайший «Кировский» находится в городе Серов, в 37 километрах от Краснотурьинска, пишет «КП-Екатеринбург».
В пресс-службе муниципалитета пообещали прокомментировать ситуацию позже.