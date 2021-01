В центре Екатеринбурга на углу улиц Попова и Сакко и Ванцетти появились новые граффити размером с пятиэтажный дом.

Рисунки были созданы совместно с представителями фестиваля «Стенограффия» и Белоярской АЭС. Арт-объект посвящен 75-летию атомной промышленности. На стене пятиэтажного дома изображены три работника атомной электростанции. Все они смотрят в одном направлении, рассказали E1 в пресс-службе Белоярской АЭС. Там объяснили, что объект называется «Рассвет новой эры». В нем прослеживается два стилевых направления: 3D и советский монументализм.

