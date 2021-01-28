Жителей Екатеринбурга напугали десятки военных машин на Челябинском тракте

Жителей Екатеринбурга напугали десятки военных машин на Челябинском тракте

Сегодня, 16:51ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
28 января из Екатеринбурга по Челябинскому тракту проехала колонна из десятков военных машин, это напугало жителей столицы Урала.

Они ехали в сторону Челябинска, выезжали со стороны нефтебазы. Машин пятьдесят было,рассказала читательница E1.RU.

Video:YouTube-канал "Происшествия оперативно"

Оказалось, что колонна следовала на учения, стартовавшие сегодня. Они продлятся два дня. В них участвуют более одной тысячи военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО и около 200 единиц военной и спецтехники. Привлечены военные мотострелковых, танковых, инженерных, артиллерийских подразделений и другие служащие Свердловской и Челябинской областей, пояснили в пресс-службе ЦВО.

На учениях военнослужащие будут отрабатывать задачи по организации системы управления и созданию мер противовоздушной обороны. Кроме того, пройдут практические стрельбы.

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