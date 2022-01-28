Российские банки из-за экономической ситуации поднимут ставки по ипотеке

В минувшем году Центральный Банк России несколько раз поднимал ключевую ставку, значение которой на сегодняшний день составляет 8,5%. Соответственно, в этом году стали расти ставки на ипотечные кредиты. Первым, кто предпринял этот шаг, стал ВТБ, но эксперты уверены, что вскоре его примеру последуют и другие банки.

По мнению экономистов, российские банки попросту не смогут удержать прежнюю ставку по ипотеке, причиной чему явилась непростая экономическая ситуация. Это и обвал финансовых рынков, и рост доходности по ОФЗ, и падение рубля по отношению к доллару, а также ожидаемое повышение ключевой ставки регулятором, пишет mk.ru. ВТБ поднял ставки выше 10% на готовое и строящееся жилье, а следующим, как прогнозируют аналитики, станет Сбер, лидирующий на ипотечном рынке. По словам заместителя гендиректора MR Group Ирины Дзюбы, рынок постепенно возвращается к двузначным ставкам, которые продержатся какое-то время. Она отметила, что новостройки сейчас меньше пользуются спросом, чем полгода-год назад, однако при этом интерес к первичному рынку превышает допандемийный уровень минимум на 15‒20%. В свою очередь экономист Андрей Бархота отметил, что рост ставок по ипотеке обусловлен также увеличением стоимости долгосрочных финансовых ресурсов. И с ростом инфляции более чем в два раза процентные ставки повели себя симметрично, резюмировал он. Одновременно с этим отмечается, что несмотря на повышение ставок по ипотеке программы господдержки продолжают работать. В частности, до 1 июля действует льготная ипотека, которая была запущена с 2020 года - с началом пандемии коронавируса - и продолжает работать сейчас. Также в соответствии с распоряжением российского президента расширена программа “Семейная ипотека”. Кроме того, ряд банков предлагает своим клиентам условия, на которых можно приобрести жилье в ипотеку со сниженным процентом. К примеру, у Сбера есть несколько таких программ, в том числе когда ставка снижается при подтверждении дохода справкой из Пенсионного фонда Российской Федерации.

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