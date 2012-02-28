Квадроциклы в Екатеринбурге

Спортивные квадроциклы.Следуя из названия, можно сразу понять, что данная модель разработана специально для соревнований и спортивной езды. Планируя экстремальные поездки по дорогам со сложной проходимостью, лесам и бездорожью, вам следует подробнее ознакомиться с данным видом спортивных квадрациклов. Основная их особенность состоит в достаточно легком кузове при наличии очень мощного мотора, который обеспечивает возможность быстро набирать высокие скорости. Данный вид мотовездеходов отличается от других очень качественной независимой подвеской для усовершенствования маневренности, также наличие ручной коробки передач и полного привода делает его более динамичным. Спортивные квадрациклы обладают повышенной проходимостью. Они могут использоваться не только в спортивных целях но и для экстремальных прогулок по ухабистым дорогам.

Утилитарные - один из наиболее популярных видов квадроциклов, так как они очень универсальны, они подходят и для работы и для отдыха. Он просто незаменим если требуется выполнить тяжелую работу,в сельском хозяйстве, например убрать снег, буксировать обьект. Также благодаря тому, что у данного вида квадрациклов высокие показатели по мощности и проходимости, у них с каждым годом прибавляются поклонники. Утилитарные мотовездеходы отличаются от остальных следующими особенностями, они тяжелее по весу нежели, к примеру, спортивные, они более крупные, они оборудованы мощным мотором, колеса по диаметру превышают спортивные, тормоза дисковые. Они самые универсальные, выбирая данную модель обеспечиваем себя надежным помощником на дачном участке и надежным другом с которым можно отправиться на экстремальную прогулку или рыбалку.

Основные технические характеристики состоят в том, что туристические квадроциклы оборудованы колесами с имеющимися шинами низкого давления, полный привод, что тем самым обеспечивает отличную проходимость по снегу и песку, возможность подниматься на крутые склоны. Такая модель ориентирована на любителей путешествовать.