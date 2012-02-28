Самые знаменитые в мире обручальные кольца

Прежде чем познакомиться со списком самых известных достижений ювелирных мастеров в области свадебных украшений, следует заметить то, что только 1% из всех добываемых в мире алмазов весят больше одного карата. Получается, что редким коллекционным бриллиантом станет только один сотен и тысяч алмазов. Такое замечание будет не лишним для подчеркивания уникальности самых знаменитых свадебных колец, среди которых нет ни одного кольца с жемчугом, изумрудом, рубином или другими драгоценными камнями. Ниже перечислены только уникальные изделия свадебных колец с роскошными и неповторимыми бриллиантами.

v Свадебное кольцо принцессы Марии Бургундской. Это легендарное первое в мире помолвочное кольцо с ограненным в виде розы огромным индийским бриллиантом на протяжении двух лет тщательно создавали древние мастера. Вес безупречного по своей чистоте камня составлял примерно 26 карат. К сожалению, это произведение драгоценного искусства не сохранилось до наших дней.

v Обручальное кольцо актрисы Элизабет Тейлор. Английский актер Ричард Бартон преподнес своей невесте Элизабет Тейлор обручальное кольцо с 14- каратным красивейшим бриллиантом, который до сих пор является крупнейшим из всех находящихся в известных частных коллекциях камней. Стоимость это изделие имело по тем временам просто неслыханную стоимость - 1, млн. долларов!

v Свадебные кольца английской актрисы Элизабет Херли. Мультимиллионер из Индии Аруна Наяра на помолвку преподнес мисс Херли великолепное кольцо с 20 бриллиантами, уникальной чисты и огранки. Каждый из камней на этом кольце весил около 4х карат. А уже на самой церемонии венчания принц и наследник индийских раджей надел на безымянный палец жены кольцо с бриллиантом, вес которого составлял 15 карат.

v Свадебное кольцо знаменитой модели Хайди Клум. Один из красивейших бриллиантов, которые доступны для просмотра в повседневной жизни без походов в музеи, носит в обручальном кольце одна из самых известных женщин современности — американская супермодель Хайди Клум. Уникальный бриллиант, вес которого составляет более 10 карат, имеет глубокий коньячный цвет и слегка овальную форму.