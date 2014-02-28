Будьте в сети кем хотите! Новый тариф «ДЛЯ ИНТЕРНЕТА»

Правда, потребности у всех разные: кто-то использует свой гаджет исключительно для проверки электронной почты, а кто-то активно общается в соцсетях, смотрит видео, обменивается фотографиями. Новый тариф «ДЛЯ ИНТЕРНЕТА» от компании МОТИВ позволяет учесть индивидуальные особенности пользования мобильным Интернетом.

Тариф «ДЛЯ ИНТЕРНЕТА» включает в себя 4 удобных опции с разным лимитом потребляемого интернет-трафика. Опция «Юзер» предоставляет 3 Гб трафика в месяц за 270 рублей, опция «Сёрфер» — 8 Гб за 390 рублей, опция «Админ» — 15 Гб интернет-трафика за 800 рублей, а опция «Хакер» позволяет абонентам пользоваться безлимитным мобильным Интернетом всего за 900 рублей в месяц.

Стоит отметить, что мобильный Интернет от компании МОТИВ работает более чем в 1000 населенных пунктах Свердловской области. Поэтому новый тариф прекрасно подойдет жителям небольших населенных пунктов и тем, кто часто ездит в командировки в область.