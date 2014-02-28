Масленица на горе Белая с автоцентром КОНКОРД
28 февраля 2014, 11:10ОбществоПолина
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В воскресенье, 2 марта отпразднуйте Масленицу вместе с организаторами праздника ГК «Гора Белая» и автоцентром КОНКОРД! Мы ждем всех желающих на горе в 12:00! Устроим настоящие проводы зимы с...
Мы ждем всех желающих на горе в 12:00! Устроим настоящие проводы зимы с ревом моторов!
Розыгрыши, конкурсы и призы, дегустация блюд русской и грузинской кухни!
Пока одни будут кататься на лошадях в упряжке, вы сможете запрячь сотни лошадей вместе с тест-драйвом от нашего автоцентра!
Список автомобилей, участвующих в мероприятии:
- Успевший стать настоящим народным автомобилем, новый NISSAN ALMERA.
- Элегантный и мощный седан бизнес-класса NISSAN TEANA.
- С гоночных треков на дорогу - NISSAN JUKE NISMO.
- Покоритель крутых вершин внедорожник NISSAN X-TRAIL.
- Мощный и вместительный NISSAN PATHFINDER.
- Роскошный и эксклюзивный NISSAN PATROL.
Специалисты отдела продаж проконсультируют вас по любому вопросу и запишут на тестовую поездку.
С нетерпением ждем встречи!
Команда автоцентра КОНКОРД.
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