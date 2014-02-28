Масленица на горе Белая с автоцентром КОНКОРД

Мы ждем всех желающих на горе в 12:00! Устроим настоящие проводы зимы с ревом моторов!

Розыгрыши, конкурсы и призы, дегустация блюд русской и грузинской кухни!

Пока одни будут кататься на лошадях в упряжке, вы сможете запрячь сотни лошадей вместе с тест-драйвом от нашего автоцентра!

Список автомобилей, участвующих в мероприятии:

Успевший стать настоящим народным автомобилем, новый NISSAN ALMERA. Элегантный и мощный седан бизнес-класса NISSAN TEANA. С гоночных треков на дорогу - NISSAN JUKE NISMO. Покоритель крутых вершин внедорожник NISSAN X-TRAIL. Мощный и вместительный NISSAN PATHFINDER. Роскошный и эксклюзивный NISSAN PATROL.

Специалисты отдела продаж проконсультируют вас по любому вопросу и запишут на тестовую поездку.

С нетерпением ждем встречи!