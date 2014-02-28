Проводы Русской зимы. Масленица

В программе: дегустация блюд грузинской и русской кухни, тест-драйв автомобилей Nissan от официального дилера в Нижнем Тагиле автоцентра КОНКОРД, розыгрыш сертификатов и подарков от спонсоров, выступление музыкальных и танцевальных коллективов, катание на лошади в упряжке.