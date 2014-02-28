Проводы Русской зимы. Масленица
28 февраля 2014, 09:00ОбществоПавел Сидоренко
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
2 марта в 12.00 на ГК «Гора Белая» состоится праздничное гулянье «Масленица. Проводы русской зимы»!
Вас ждет яркая праздничная программа с розыгрышами, конкурсами, призами!
Спонсорами праздника выступают: сеть магазинов «Гастроном», официальный дилер автомобилей Nissan в Нижнем Тагиле автоцентр КОНКОРД, фитнесс-клуб «Виват», кафе «Евразия», мебельный салон «ДивануДа», мотоцентр «Yamaha» Техника Движения.
В программе: дегустация блюд грузинской и русской кухни, тест-драйв автомобилей Nissan от официального дилера в Нижнем Тагиле автоцентра КОНКОРД, розыгрыш сертификатов и подарков от спонсоров, выступление музыкальных и танцевальных коллективов, катание на лошади в упряжке.
Приглашаем всех на проводы зимы 2 марта в 12.00 на Гору Белую!!!!!!!
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей