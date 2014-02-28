Ветеранам-блокадникам в Нижнем Тагиле вручены памятные знаки в честь 70-летия освобождения Ленинграда

Мы гордимся вами, - сказал, обращаясь к ветеранам, Глава Нижнего Тагила Сергей Носов, - гордимся стойкостью и силой духа, которые были проявлены жителями Ленинграда. В Великую Отечественную войну было много героических событий, великих битв, сражений, но блокада - ее особая страница. В мировой истории ни один город не демонстрировал такую стойкость, веру в победу. В современных условиях ваша память об этом, ваш пример для нас очень важны. Они нужны нам.