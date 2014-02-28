Ветеранам-блокадникам в Нижнем Тагиле вручены памятные знаки в честь 70-летия освобождения Ленинграда
Торжественное вручение тагильчанам памятных знаков Санкт-Петербурга «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» прошло в гимназии № 18, для которой ежегодные встречи с блокадниками стали славной традицией.
Мы гордимся вами, - сказал, обращаясь к ветеранам, Глава Нижнего Тагила Сергей Носов, - гордимся стойкостью и силой духа, которые были проявлены жителями Ленинграда. В Великую Отечественную войну было много героических событий, великих битв, сражений, но блокада - ее особая страница. В мировой истории ни один город не демонстрировал такую стойкость, веру в победу. В современных условиях ваша память об этом, ваш пример для нас очень важны. Они нужны нам.
В Нижнем Тагиле 68 участников обороны Ленинграда и жителей блокадного города. Сегодня на торжественном мероприятии памятные знаки вручены более чем 40 из них. Восемь человек награждены медалью «Ветеран блокадного движения».
Теплую и запоминающуюся встречу подготовили блокадникам гимназисты и их педагоги. Ребята показали гостям концертные номера и подарили каждому ветерану сделанные уже собственными руками знаки в честь 70-летия освобождения Ленинграда.
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