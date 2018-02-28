Находящийся в федеральном розыске мужчина был задержан в Алапаевске

В 2014 году он освободился из тюрьмы, и за ним был установлен административный надзор длительностью в 6 лет. За несоблюдение административных ограничений в 2017 году в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. По решению суда для него была выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но свердловчанин сбежал, по этой причине был объявлен в федеральный розыск.