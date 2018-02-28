Нижнетагильские дорожные службы прошли проверку сильным снегопадом
28 февраля, 17:30Общество
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Сильный снегопад, шедший в Нижнем Тагиле с 27 февраля, проверил на прочность дорожные службы — за 24 часа из города было вывезено 338 тонн выпавшего снега.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 8 утра 27 февраля в городе на уборку снега вышло 59 единиц уборочной техники. Более 7713 тысяч кв. метров дорожного полотна и 564 тысяч кв. метров дорог переходного типа привели в порядок при помощи автогрейдеров и плужных снегоочистителей.
Снежные заносы тротуаров были расчищены на площади в 1434 тысячи кв. метров. Также снег убирали на 46 остановках и 200 пешеходных переходах.
С 28 февраля в разные районы города на уборку снега вышли 42 единицы дорожной техники, сообщает Администрация города Нижний Тагил.
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