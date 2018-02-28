Нижнетагильские дорожные службы прошли проверку сильным снегопадом

С 8 утра 27 февраля в городе на уборку снега вышло 59 единиц уборочной техники. Более 7713 тысяч кв. метров дорожного полотна и 564 тысяч кв. метров дорог переходного типа привели в порядок при помощи автогрейдеров и плужных снегоочистителей.