Обыски прошли в кабинете главного полицейского Сысерти (ФОТО)

28 февраля в кабинете начальника полиции Сысерти сотрудники УФСБ по Свердловской области провели обыск. Полковника Евгения Узянова проверяют на причастность к коррупции.

Поводом для проверки стала статья под названием «Главного полицейского «уральской Рублевки» обвинили в коррупции», опубликованная на портале URA.ru два дня назад. Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт проверки.

Проверочные мероприятия действительно идут. Их проводят наши коллеги из регионального ФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности областного полицейского главка пояснил полковник Горелых.

Говорить о каких-либо результатах пока что преждевременно, отмечают в региональном управлении МВД. Также не стоит делать однозначных выводов о причастности полковника Узянова к чему-либо криминальному.

Фото: Ura.ru