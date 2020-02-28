Борис Игнатьев: Отмена Евро-2020 из-за коронавируса станет трагедией
Вчера, 23:27ОбществоФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бывший главный тренер сборной России высказал мнение о возможности отмены европейского турнира из-за эпидемии.
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил свою позицию по поводу возможности отмены Чемпионата Европы летом 2020 года из-за бушующего в мире коронавируса. Об этом сообщает "Советский спорт".
- Если Евро-2020 отменят или перенесут, это будет большой удар для всех болельщиков, это будет трагедия. Но если это в интересах людей, то специалисты подумают. Мне бы очень не хотелось отмены Евро, и в оставшееся время надо сделать все, чтобы локализовать этот вирус. И сделать так, чтобы турнир прошел своевременно и без всяких последствий для здоровья людей», - отметил Борис Игнатьев.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей