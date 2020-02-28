Борис Игнатьев: Отмена Евро-2020 из-за коронавируса станет трагедией

- Если Евро-2020 отменят или перенесут, это будет большой удар для всех болельщиков, это будет трагедия. Но если это в интересах людей, то специалисты подумают. Мне бы очень не хотелось отмены Евро, и в оставшееся время надо сделать все, чтобы локализовать этот вирус. И сделать так, чтобы турнир прошел своевременно и без всяких последствий для здоровья людей», - отметил Борис Игнатьев.