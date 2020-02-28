Три четверти россиян одобрили идею сделать день голосования выходным

Как пишет РБК со ссылкой на исследование, вопрос был сформулирован следующим образом: «Как вы относитесь к идее провести голосование в будний день, который будет объявлен выходным, — положительно или отрицательно?». Перед этим респондентам дали преамбулу, что 22 апреля уже определен в качестве дня для всенародного волеизъявления и что это среда.

Положительно отнеслись 68%, отрицательно – 13% респондентов.

Другой вопрос касался непосредственно самих граждан — придут ли они голосовать за поправки. Готовность явиться в целом обозначили 64% респондентов, из них 31% ответили «точно приду», 20% сказали, что явятся в пункт с большой долей вероятности, а 13% — что более склонны прийти, чем не прийти.

О том, что не хотят участвовать в этом плебисците, объявили четверть опрошенных. Тут по степени уверенности они разделились следующим образом: 13% абсолютно уверены в своем настрое, 6% говорят «вероятно не проголосую», такая же доля респондентов пока сомневается.

Третий вопрос касался осведомленности граждан, что поправки в Основной закон будут вынесены на суд самих граждан: 32% людей осведомлены, 26% высказались в том смысле, что не обладают всей полнотой информации. 41% заявили, что никогда не слышали об этой идее властных структур.

Опросу были подвергнуты полторы тысячи российских граждан, живущих в сотне городов и сел пятидесяти трех субъектов РФ. Этот объем Фонд общественного мнения опросил за два дня после объявления даты голосования.

О том, что голосование пройдет 22 апреля, в среду, поговорили члены рабочей группы по поправкам и президент Владимир Путин. Первым дату назвал сопредседатель группы от Совета Федерации Андрей Клишас. По его мнению, дата очень удачная — между концом православного поста и началом мусульманского Рамадана.

Его коллега по рабочей группе, представляющий депутатский корпус, Павел Крашенинников позднее обнародовал факт, что президент Путин одобрил идею. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь подтвердил журналистам эту оценку российского лидера.

Подчеркивается, что 22 апреля станет оплачиваемым выходным. К тому же в этот день все коммунисты России смогут отметить 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. Дмитрий Песков, однако, посоветовал не обращать внимания на это совпадение и не принимать всерьез возмущение коммунистов: вряд ли у этого дня в календаре столь много почитателей, чтобы это стало препятствием для голосования об Основном законе РФ.

Также регионы в лице своих вице-губернаторов раскрыли показатели по явке, которых от них ждут в Кремле и считают идеальными. Нужно, чтобы пришли 60% жителей, из них должны отдать голос «за» по меньшей мере 70%. РБК со ссылкой на источники пишет, что впрямую такое поручение не давалось. В целом регионы были ориентированы на показатель по явке в 55 или даже 50%.