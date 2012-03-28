Свердловские спасатели предупреждают о возможных происшествиях в связи с ухудшением погоды

Температура воздуха ночью будет от -7 до -2 градусов, днем от -2 до +3. Ветер южный, 6-11 метров, при порывах до 17 метров в секунду. Особо плохие погодные условия будут наблюдаться в Артинском, Ачитском городских округах, Красноуфимском округе и Красноуфимске.

В связи с этим Главное областное управление МЧС предупреждает жителей о том, что из-за гололедаи налипания мокрого снега на линии электропередач и связи возможны происшествия в системах ЖКХ Нижнего Тагилаи области, а также увеличение количества ДТП. Спасатели рекомендуют свердловчанам быть осторожными и по возможности не выезжать на транспортных средствах, а если выезд необходим, - двигаться осторожно и соблюдать скоростной режим. Кроме того, из-за резкого потепления с крыш домов могут падать сосульки и снежные массы, в связи с чем МЧС предостерегает людей от хождения под кровлями зданий.

В управлении МЧС добавляют, что всем руководителям предприятий выдано предписание о контроле состояния очистки кровель зданий. При возникновении происшествия или аварийной ситуации спасатели просят немедленно сообщать о случившемсяпо телефону 112.

Кроме того, в адрес органов местного самоуправления направлены экстренные предупреждения и рекомендации, в готовность приведены аварийно-восстановительные бригады по устранению аварий. Коммунальные и дорожные службы также готовы к погодным катаклизмам, подготовлен резерв спецтехники и средств для уборки и обработки дорог при гололеде. При ухуджении погоды будет организована усиленная работа патрулей ДПС.