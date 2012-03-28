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Свердловские спасатели предупреждают о возможных происшествиях в связи с ухудшением погоды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские спасатели предупреждают о возможных происшествиях в связи с ухудшением погоды

28 марта 2012, 12:08Общество
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