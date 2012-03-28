В США провели успешную трансплантацию лица

До операции пациент вел почти отшельническую жизнь, его лицо было изуродовано в результате перестрелки 15 лет назад.

По словам врачей, сейчас Ричард Ли Норрис идет на поправку: он уже в состоянии чистить зубы.

Операция была проведена за счет средств ВМС США. Военные рассчитывают на то, что аналогичные операции могут быть сделаны раненным в Ираке и Афганистане солдатам.