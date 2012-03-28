В США провели успешную трансплантацию лица
28 марта 2012, 14:00ОбществоВалерия Лошкарева
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В Соединенных Штатах была проведена успешная операция по трансплантации лица. Американцу Ричарду Ли Норрису были пересажены также зубы и язык.
До операции пациент вел почти отшельническую жизнь, его лицо было изуродовано в результате перестрелки 15 лет назад.
По словам врачей, сейчас Ричард Ли Норрис идет на поправку: он уже в состоянии чистить зубы.
Операция была проведена за счет средств ВМС США. Военные рассчитывают на то, что аналогичные операции могут быть сделаны раненным в Ираке и Афганистане солдатам.
Первая полная трансплантация лица была проведена во Франции в 2005 году.
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