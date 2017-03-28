Детский сад не может открыться в Свердловской области из-за бюрократической волокиты

Путевку в садик получили более сотни детей, однако до сих пор родители вынуждены сидеть с ними дома, поскольку мест в других дошкольных учреждениях нет.

Такая задержка, сообщает ОТР, происходит из-за бюрократической волокиты. Всё дело в том, что муниципальные чиновники не могут открыть учреждение из-за отсутствия нужных документов на оформление лицензии. Ситуация должна сдвинуться с места, когда министерство управления имуществом передаст здание муниципалитету.

После публикаций в СМИ за дело взялась прокуратура региона. По требованию ведомства министерство госимущества пообещало в скором времени закончить передачу детского садика городу.