Инженер-технолог Андрей Пестов избран новым председателем совета молодых специалистов Уралвагонзавода (ФОТО)

Во Дворце культуры имени Окунева прошло отчетно-выборное собрание совета молодых специалистов Уралвагонзавода.

Члены совета отчитались о проделанной работе за последние два года, избрали нового председателя, которым стал инженер-технолог технологического института Андрей Пестов.

В настоящее время в совете молодых специалистов нижнетагильского предприятия состоит 142 человека. Одним из главных направлений работы совета является организация обучения и стажировки принятых на УВЗ выпускников.

Только за два последние года в «Школе молодых специалистов» прошли обучение 109 человек, проведено две научно-практических конференции, 96 человек приняли участие в профессиональных конкурсах. 25 молодых специалистов УВЗ получили звание «Лауреата премии генерального директора».

В своем докладе начальник отдела обучения персонала Светлана Климан отметила, что Уралвагонзавод уделяет большое внимание вопросу корпоративного образования. Только в 2016 году предприятие выделило 44,8 млн рублей на профессиональное обучение молодых кадров.

На собрании также выступили Андрей Копытов, начальник отдела кадров, и Ярослав Рыдлевский, заместитель главного инженера по технологии и развитию производства.