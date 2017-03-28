Инженер-технолог Андрей Пестов избран новым председателем совета молодых специалистов Уралвагонзавода (ФОТО)
На нижнетагильском предприятии УВЗ утвержден список нового состава совета молодых специалистов, избран его председатель.
Во Дворце культуры имени Окунева прошло отчетно-выборное собрание совета молодых специалистов Уралвагонзавода.
Члены совета отчитались о проделанной работе за последние два года, избрали нового председателя, которым стал инженер-технолог технологического института Андрей Пестов.
В настоящее время в совете молодых специалистов нижнетагильского предприятия состоит 142 человека. Одним из главных направлений работы совета является организация обучения и стажировки принятых на УВЗ выпускников.
Только за два последние года в «Школе молодых специалистов» прошли обучение 109 человек, проведено две научно-практических конференции, 96 человек приняли участие в профессиональных конкурсах. 25 молодых специалистов УВЗ получили звание «Лауреата премии генерального директора».
В своем докладе начальник отдела обучения персонала Светлана Климан отметила, что Уралвагонзавод уделяет большое внимание вопросу корпоративного образования. Только в 2016 году предприятие выделило 44,8 млн рублей на профессиональное обучение молодых кадров.
На собрании также выступили Андрей Копытов, начальник отдела кадров, и Ярослав Рыдлевский, заместитель главного инженера по технологии и развитию производства.
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