Морозы до -22 градусов и снегопады ожидаются в Нижнем Тагиле

По прогнозам, на 28 марта днём температура в регионе будет от +2 до -3 градусов, местами может опуститься до -7. Осадки небольшие или умеренные, возможен гололёд.

29 и 30 марта днём ожидается от -1 до -6 градусов. Также пройдёт небольшой либо умеренный снег.

По ночам температура будет опускаться ниже -10 градусов. С 29 на 30 марта температура ночью может достичь -22 градусов, передает «Вечерний Екатеринбург».