Морозы до -22 градусов и снегопады ожидаются в Нижнем Тагиле
28 марта, 16:40Общество
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Синоптики предупреждают о наступлении в Свердловской области холодов, сопровождаемых снегопадами. После 28 марта температура может опуститься до минус 22 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
По прогнозам, на 28 марта днём температура в регионе будет от +2 до -3 градусов, местами может опуститься до -7. Осадки небольшие или умеренные, возможен гололёд.
29 и 30 марта днём ожидается от -1 до -6 градусов. Также пройдёт небольшой либо умеренный снег.
По ночам температура будет опускаться ниже -10 градусов. С 29 на 30 марта температура ночью может достичь -22 градусов, передает «Вечерний Екатеринбург».
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