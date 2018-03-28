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Морозы до -22 градусов и снегопады ожидаются в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Морозы до -22 градусов и снегопады ожидаются в Нижнем Тагиле

28 марта, 16:40Общество
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