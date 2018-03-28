Проверка пожарной безопасности на объектах Нижнего Тагила будет происходить регулярно

Об этих и других вопросах говорили на совещании 28 марта в администрации Нижнего Тагила, в котором приняли участие Сергей Носов, представители СК, прокуратуры и МЧС, руководители управлений образования, промышленной политики и предпринимательства, архитектуры и градостроительства.

В ходе проведения совещания обсудили способы привлечения недобросовестных застройщиков к ответственности в случае нарушения правил пожарной безопасности. Также на объектах торгового значения, не введенных в эксплуатацию, но осуществляющих коммерческую деятельность, будут проведены проверки.

Делать деньги на безопасности людей недопустимо. Трагедия, подобная той, что случилась в Кемерово, не должна повториться отметил Сергей Носов.

План по проведению проверок в городе будет согласован на совете по общественной безопасности, сообщает Администрация Нижнего Тагила.