Мыть посуду и мести улицы предложили безработным жителям Нижнего Тагила

Дополнительный доход можно получить помимо получаемого пособия, пока у граждан нет постоянной работы. Срок общественных работ длится не более трёх месяцев, сообщают в Нижнетагильском центре занятости.
Есть вакансии, не требующие особой подготовки, их насчитывается более десятка. Например, дворник, подсобный рабочий, дорожный или кухонный помощник, кондуктор, мойщик посуды, уборщик мусоропроводов, производственных и служебных помещений.
Во время таких дополнительных работ сотрудники получает заработную плату в размере МРОТ. Сейчас это 14 710 рублей. Дополнительно сохраняется право на выплаты по безработице и материальную поддержку от Центра занятости (3 450 рублей).
С персоналом заключается срочный трудовой договор.