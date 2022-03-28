СМИ: Фальшивые специалисты выступают за развал Росаккредитации

В 2011 году в России появилась Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). Ведомство следит за работой органов по сертификации товаров, испытательных лабораторий и органов инспекции.

Деятельность Росаккредитации защищает интересы и безопасность людей, которые живут на территории Евразийского экономического союза, это 190 миллионов человек. Об этом информирует eg.ru. Когда-то для сертификации надо было только грамотно подготовить аттестаты. За это отвечали многочисленные аккредитованные конторы. В результате потребитель нередко получал некачественные, но законно сертифицированные товары. Проект Росаккредитации должен оздоровить рынок сертификации. Документ спровоцировал множество отрицательных отзывов в анонимных телеграм-каналах и ряде средств массовой информации. Такая реакция исходила от аккредитованных контор по сертификации продукции, которые ранее сами предоставляли сертификаты соответствия качества. Корреспонденты «Экспресс-газеты» заподозрили, что в число идеологов этой информационной кампании входит глава Международного научно-образовательного центра технического регулирования, стандартизации и метрологии ВШЭ Вячеслав Попов. Под крышей ВШЭ Попов открыл центр подготовки кадров для множества небольших контор по сертификации. Эти организации за твердую таксу готовы подтвердить качество чего угодно. На данный момент каждый может получить удостоверение ВШЭ о «повышении квалификации» или «профессиональной переподготовке по аккредитации, испытаниям и подтверждению соответствия». Для этого необходимо лишь посмотреть видеокурс лекций. Видео сняты на фоне голой стены. В роликах «эксперты» повторяют давно известные истины. Они пересказывают гуляющие по интернету брошюры на заданную тему, подчеркивает «Экспресс-газета». По данным издания Вячеслав Попов начал зарабатывать на сертификации еще в 2003 году, после трудоустройства во Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении. Журналисты провели расследование. Они предполагают, что «за прошедшее время Попову удалось построить целую сеть профильных аффилированных офисов».

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