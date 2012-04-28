УВЗ переходит от бумажного документооборота к электронному
На головном предприятии научно-производственной корпорации «УВЗ» – Уралвагонзаводе – завершился пилотный проект по внедрению автоматизированной системы оперативного планирования в вагоносборочном производстве (ВСП), главной целью которой является повышение оперативности работы предприятия.
Данная система представляет собой большую многофункциональную программу «OmegaProduction», установленную на компьютерах всех участков цехов ВСП, а также в главном центре – планово-производственном бюро управления вагоносборочным производством. Двухмесячный опыт работы системы получил положительные оценки со стороны пользователей, таким образом, развитие и совершенствование данного проекта продолжается. Его продолжение происходит с учётом пожеланий и замечаний инженеров планово-диспетчерских бюро, уже опробовавших «OmegaProduction» в работе.
Если ранее на предприятии вся документация велась в бумажном виде, то теперь, после внедрения системы, информация о готовности деталей, их передвижении между участками и цехами, фактическом наличии производственных запасов и обеспечении цеха необходимыми материалами, заготовками, узлам, комплектующими начинает заноситься в электронном виде на сервер. Все данные доступны в онлайн-режиме, что существенно экономит время, исключает фактор человеческих ошибок и позволяет оперативно планировать работу и управлять производством, не отходя от компьютера.
В настоящее время система работает на вагоносборочном производстве и начинает внедряться в металлургическом. В перспективе – использование данной системы и в механосборке. В скором времени информация по всему предприятию будет доступна непосредственно онлайн.
Помимо головного предприятия корпорации, система оперативного планирования уже функционирует в ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и на Сарапульском машиностроительном заводе. Пилотные работы по внедрению системы стартовали также на «Заводе №9», г. Екатеринбург.
© Пресс-служба УВЗ