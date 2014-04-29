Новиков отказался от участия в Ралли Финляндии
Россиянин Евгений Новиков не выступит в начале августа на восьмом этапе чемпионата мира по ралли WRC в Финляндии. Менеджер пилота Михаил Лепехов, слова которого приводит сайт AlmRally.ru, заявил, что спортсмен отказался от участия из-за отсутствия штурмана и недостатка тестовых дней.
«Это было действительно очень непростое решение, но после изучения всех обстоятельств мы с Женей приняли решение отказаться от выступления в Финляндии. Это действительно очень быстрая и исключительно сложная гонка – к ней надо быть подготовленным на высшем уровне. В то время, как большинство пилотов уже имеют за собой множество боевых километров на гравии, Евгений по-прежнему не знает, где и когда будет тестироваться, и кто станет его штурманом. И мы, и Женя очень расстроены. Очень жаль, что нам не удастся порадовать российских болельщиков в Финляндии», – заявил Лепехов.
Новиков лишился места боевого пилота команды M-Sport по окончании сезона 2013 года и не смог заключить контракт ни с одним из коллективов WRC. В прошлом сезоне Новиков набрал 69 очков и занял седьмое место в общем зачете первенства.
В начале апреля стало известно, что в рамках договоренностей с M-Sport, которые были достигнуты еще в прошлом году, он сможет проехать в качестве боевого пилота один этап WRC сезона-2014. Российский гонщик выбрал Ралли Финляндии самостоятельно.
На Ралли Монте-Карло текущего сезона спортсмен работал в качестве пилота-разведчика у украинца Юрия Протасова. Подобные экипажи используются участниками WRC на этапах для того, чтобы оперативно узнавать об изменениях, произошедших на спецучастках.