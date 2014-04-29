Новиков отказался от участия в Ралли Финляндии

«Это было действительно очень непростое решение, но после изучения всех обстоятельств мы с Женей приняли решение отказаться от выступления в Финляндии. Это действительно очень быстрая и исключительно сложная гонка – к ней надо быть подготовленным на высшем уровне. В то время, как большинство пилотов уже имеют за собой множество боевых километров на гравии, Евгений по-прежнему не знает, где и когда будет тестироваться, и кто станет его штурманом. И мы, и Женя очень расстроены. Очень жаль, что нам не удастся порадовать российских болельщиков в Финляндии», – заявил Лепехов.