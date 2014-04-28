Новое в налогах, бухгалтерском учете и отчетности

Спецкурс посвящен актуальным вопросам и проблемным ситуациям в области бухгалтерского и налогового учёта и отчётности.

В программе семинара: новое в бухгалтерском учете и отчетности, новое в налогах: НДС, налог на прибыль, налог на имущество, местные налоги, новое в налогах: специальные налоговые режимы (ЕНВД для отдельных видов деятельности, УСН).