Новое в налогах, бухгалтерском учете и отчетности
28 апреля 2014, 09:00ОбществоПавел Сидоренко
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29-30 мая в г. Нижний Тагил состоится семинар для бухгалтеров, главных бухгалтеров, специалистов финансово-экономических служб.
Спецкурс посвящен актуальным вопросам и проблемным ситуациям в области бухгалтерского и налогового учёта и отчётности.
В программе семинара: новое в бухгалтерском учете и отчетности, новое в налогах: НДС, налог на прибыль, налог на имущество, местные налоги, новое в налогах: специальные налоговые режимы (ЕНВД для отдельных видов деятельности, УСН).
Курс проводят практикующие аудиторы, аттестованные преподаватели и консультанты.
Аттестованным профессиональным бухгалтерам - зачет часов.
Организатор: Образовательный центр «Профессионал». Заявки принимаем по телефону: (343) 298-02-18.
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