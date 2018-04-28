Горячая вода будет отключена на ВМЗ в Нижнем Тагиле с 15 по 17 мая
28 апреля, 14:45Общество
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С 15 по 17 мая на ВМЗ в Нижнем Тагиле будет отключена горячая вода.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 1 мая в Нижнем Тагиле будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, из-за чего будет отключена горячая вода в некоторых районах города и в пригороде.
Так, жители ВМЗ не смогут воспользоваться горячей водой с 15 по 17 мая (с 8.00 до 16.00), а жители поселка Н. Черемшанка 22 мая (с 8.00 до 16.00).
НТ МУП «НТТС» и МУП «Горэнерго» сообщают, что на время проведения испытаний тагильчанам необходимо отключить тепловые узлы.
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