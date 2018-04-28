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Горячая вода будет отключена на ВМЗ в Нижнем Тагиле с 15 по 17 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Горячая вода будет отключена на ВМЗ в Нижнем Тагиле с 15 по 17 мая

28 апреля, 14:45Общество
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