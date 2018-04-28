Мошенники обманули пенсионеров из Серова на 147 тыс. рублей

Следствию удалось доказать, что два жителя Серова, Александр Абрамов и Александр Голицин, в феврале 2017 года обманным путём забирали у пенсионеров денежные средства в размере от 10 до 50 тыс. рублей.

Как удалось установить правоохранительным органам, мошенники звонили по телефону пожилому человеку и убеждали, что являются его родственниками, попавшими в сложную ситуацию.

Один из преступников уговаривал жертву подготовить деньги, а другой приезжал на указанный адрес и забирал денежные средства. В ходе судебного заседания была доказана вина подсудимых по 6-ти преступлениям. Общая сумма ущерба составила 147 тыс. рублей.

Александр Абрамов приговорён судом к 3 годам лишения свободы в колонии строго режима, Александр Голицин должен будет отработать в обязательном порядке 400 часов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.