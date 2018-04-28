Реконструкция Нижнетагильского театра кукол будет стоит порядка 500 млн рублей
28 апреля, 10:35Общество
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На представлении проекта обновления Театра кукол мэр города Нижнего Тагила Сергей Носов озвучил примерные сроки реконструкции здания театра, а также ее стоимость - 500 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам Сергея Носова, реконструкция Нижнетагильского кукольного театра обойдется городу примерно в 500 млн рублей.
Работу по обновлению театра планируют сделать в течение двух месяцев.
Мы отдаем проект на экспертизу. И, судя по всему, в июле мы сможем объявить конкурс, - комментирует Сергей Носов.
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Фотоотчет: Выездное совещание по реконструкции театра кукол в Нижнем Тагиле
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