Карта распространения коронавируса в Свердловской области

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TagilCity.ru собирает информацию о количестве зараженных и вылечившихся от коронавируса в Свердловской области по подтвержденным данным федерального и регионального штабов.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус
Проследить, какова динамика распространения коронавирусной инфекции, можно в режиме реального времени на нашей интерактивной карте.
Она будет обновляться ежедневно по мере поступления новых данных. На карте отмечается количество пациентов, которые имеют подтвержденный диагноз «коронавирус» на сегодняшний день, а также распределяются зараженные по районам и городским округам.
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