Карта распространения коронавируса в Свердловской области

Проследить, какова динамика распространения коронавирусной инфекции, можно в режиме реального времени на нашей интерактивной карте.

Она будет обновляться ежедневно по мере поступления новых данных. На карте отмечается количество пациентов, которые имеют подтвержденный диагноз «коронавирус» на сегодняшний день, а также распределяются зараженные по районам и городским округам.