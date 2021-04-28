Ростехнадзор выявил 170 нарушений в работе МУП «Пригородная ТК»

С 26 апреля в МУП «Пригородная ТК» проходит вторая внеплановая проверка от Ростехнадзора. В августе 2020 года ведомство внепланово проверило деятельность и выдало 170 предписаний по устранению нарушений, теперь специалисты Ростехнадзора проверяют исполнение этих предписаний.

В частности, Ростехнадзором было выявлено, что на предприятии не проведены технические освидетельствования всех тепловых установок. Данные действия проводятся с целью оценки технического состояния, установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса тепловой энергоустановки. МУП «Пригородная ТК» не содержит комплекс мероприятий при подготовке к отопительному периоду для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, утвержденный директором МУП Виктором Соловьевым. Речь идет о таких мероприятиях как испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность и еще ряд других мероприятий. Что говорит о том, что на предприятии отсутствуют подготовительные к отопительному периоду процедуры,значится в итоговой документации проведенной проверки. По мимо этого, часть выявленных нарушений связана с отсутствием инструкций по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также с отсутствием должностных инструкций по каждому рабочему месту и охране труда. Кроме того, по итогам проверки было выявлено, что на предприятии отсутствует оперативный план тушения пожара на всех источниках тепловой энергии, эксплуатируемых. По итогам проверки было выявлено 170 нарушений, также Ростехнадзором были установлены сроки по устранению данных нарушений - до 1 октября 2020 года. Для проверки исполнения предписаний, ведомство начало новую внеплановую проверку 26 апреля 2021 года. Фото: pixabay.com Чтобы выяснить, какие меры были приняты для устранения выявленных нарушений, корреспондент TagilCity.ru позвонил представителям МУП «Пригородная ТК». На несколько звонков журналиста никто не ответил. В 2020 году в МУП «Пригородная ТК» были проведены три внеплановые проверки. Дважды проверяющим органом выступило Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Напомним, после прокурорской проверки у предприятия также были выявлены нарушения. Организация была оштрафована на 150 тысяч рублей, также МУП «Пригородная ТК» получило предписание на устранение правонарушений до 15 августа 2021 года. Компания занимается коммунальным обслуживанием школ, детских садов и других организаций Горноуральского городского округа, директор - Виктор Соловьев. Владеет компанией администрация ГГО. На 150 тысяч оштрафована «Пригородная ТК» за слив сточных вод в Нижнем Тагиле

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